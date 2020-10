Hinrich Zürn - Maler & Bildhauer

Bilder, Gemälde, Zeichnungen oder Skulpturen findet man in Ausstellungen und Museen. Und seit oder Dank Corona auch mehr und mehr im Internet. Die Künstler*Innen stehen dabei meist im Hintergrund. Dabei ist doch eigentlich die spannende Frage, wie, wo und weshalb ein Werk erschaffen wurde. Heute Abend gehen wir mit dem renommierten Gemminger Maler und Bildhauer Hinrich Zürn so richtig auf Tuchfühlung. Wofür brennt er? Was bewegt ihn? Woher kommt die Inspiration für seine Bilder und Skulpturen?