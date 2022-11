Hinter den Dornen - frei nach Dornröschen

Es war einmal… eine hübsche, liebenswerte Prinzessin, die von einer bösen Fee verflucht wurde, sich an ihrem 16. Geburtstag an einer Spindel stach und in einen tiefen Schlaf fiel, aus dem nur der Kuss der wahren Liebe sie erlösen können würde.

Jeder kennt die Geschichte der Prinzessin hinter den Dornen. Aber war es wirklich ein fehlender Teller, der die Fee so erzürnte, dass sie das Kind mit dem bösen Fluch belegte? Warum war die Fee denn eigentlich so böse? Und braucht man immer einen Prinzen zum Wachküssen?

Das weltbekannte und beliebte Märchen wird hier neu erzählt. Märchenhaft schön, voll Zauber, Witz und Gefühl bekommt in "Hinter den Dornen" das Böse die Chance, neue Wege zu gehen, das Gute darf auch mal schwächeln, der Prinz will mehr, als nur eine hübsche Prinzessin zu küssen - und am Ende wird alles gut.

Altersempfehlung: ab 5 Jahren