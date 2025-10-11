Wollten Sie schon immer einmal wissen, wie der Flughafen Stuttgart funktioniert, dann liegen Sie hier genau richtig. Wir zeigen es Ihnen! Es erwartet Sie folgendes Programm:

Nach einem kurzen Info-Film erwartet Sie eine Rundfahrt über das Flughafenvorfeld mit vielen Informationen zu Starts und Landungen und der Flugzeugabfertigung. Im Anschluss besichtigen wir die Flughafenfeuerwehr mit ihrem beeindruckenden Fuhrpark. Um die Gepäcklogistik besser verstehen zu können, werfen wir gegen Ende der Führung einen Blick in die Gepäckabteilung.

Das Referat für Wirtschaft und Marketing lädt im Rahmen der Reihe "Filderstadt kennenlernen- Führungen durch Filderstadt" zur Veranstaltung "Hinter den Kulissen des Flughafens" ein.