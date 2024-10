Hinter den Kulissen des Möbelherstellers Walter Knoll - Führung durch das Markenland

Prominent liegt das Unternehmen Walter Knoll im Herzen von Herrenberg und gewährt tagtäglich Einblicke in seine traditionsreiche Handwerkskunst der Möbelherstellung.

Hinter der gläsernen Fassade, gegenüber vom Bahnhof, kann man der Belegschaft beim Zuschneiden, Nähen und Polstern exzellenter Möbelentwürfe zuschauen. Lernen Sie die Möbelmarke der Moderne in all ihren Facetten kennen – früher, heute und vor Ort. Für einen Vormittag empfängt der 1865 gegründete Familienbetrieb 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und gibt Einblicke in seine Geschichte, seine Traditionen und die Menschen, die das Unternehmen prägen. Lernen Sie die Fertigung kennen, lassen Sie sich in die Geheimnisse der Lederverarbeitung einweihen und schauen Sie den Mitarbeitenden über die Schulter. Treffpunkt: Bahnhofstraße 25 in 71083 Herrenberg. Die Gebühr ist eine Aufwandsentschädigung der VHS. NUR mit Anmeldung!