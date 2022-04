Hinter den Kulissen des Staatsarchivs Ludwigsburg

Das Staatsarchiv Ludwigsburg verwahrt eine Vielzahl historischer Akten, in denen Einzelschicksale dokumentiert sind und die überdies faszinierende Einblicke in das Alltagsleben vergangener Zeiten ermöglichen. Bei einer Führung werden herausragende Quellen vom Mittelalter bis zur Neuzeit vorgestellt. Die Teilnehmenden bekommen eine kurze Einführung in die Archivnutzung und es werden Möglichkeiten zur eigenen Spurensuche nach Vorfahren aufgezeigt. Dabei werden auch die Verfahrensakten zur Entnazifizierung in den Blick genommen. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, nach Spruchkammerakten von Vorfahren zu recherchieren.

Ute Bitz ist Diplom-Archivarin am Landesarchiv Baden-Württemberg, Abteilung Staatsarchiv Ludwigsburg.

Die Anmeldung erfolgt über das Programm der VHS Ludwigsburg.