Hinter den Kulissen: Freilandmuseum Wackershofen

So haben Sie das Freilandmuseum in Wackershofen noch nicht gesehen: Museumsleiter Michael Happe führt Sie höchstpersönlich über das Gelände und nimmt Sie mit in die lebendige Geschichte ausgewählter Häuser.

Dabei erläutert er die Bauhistorie ebenso wie die so genannte „Translozierung“ - also die Technik der Umsetzung vom ursprünglichen Standort in das Freilandmuseum. Auch Einblicke in die Funktionen der Häuser und damit in die Biografien und Lebensverhältnisse der früheren Bewohner/innen werden Teil dieser besonderen Führung. Hinweis: Neben der Kursgebühr ist vor Ort eine Eintrittskarte für das Museum zu lösen.