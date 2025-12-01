Hinter eines Baumes Rinde

Theater Lindenhof Unter den Linden 18, 72393 Melchingen

Das altbewährte Duo Susanne Hinkelbein und Berthold Biesinger präsentiert einen Abend der Sprachkunst, Wortakrobatik und Freude am verbalen Sinn für Unsinn.

Begleitet von Rittersmännern, Schelmen, Schelminen, Fata- und Mutta-Morgana und wilden Tieren. „Die Augen sind nicht nur zum Sehen, sind auch zum Singen eingericht‘ – wie soll man es denn sonst verstehen, wenn man von Augenliedern spricht“. Mit Liedern und Klavierkompositionen von Heinz Erhardt.

Info

Theater Lindenhof Unter den Linden 18, 72393 Melchingen
Theater & Bühne
Google Kalender - Hinter eines Baumes Rinde - 2025-12-19 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Hinter eines Baumes Rinde - 2025-12-19 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Hinter eines Baumes Rinde - 2025-12-19 19:30:00 Outlook iCalendar - Hinter eines Baumes Rinde - 2025-12-19 19:30:00 ical

Tags