Hinterfragung von Bildwirkungen und Wortbedeutungen

Verfremdete, bearbeitete Bilder und erklärende Kommentare in der Werkstattausstellung lenken die Aufmerksamkeit auf wichtige Fragen:

Welche Sprache wollen wir verwenden? Welche Begriffe und Bilder wollen wir reproduzieren und welche nicht? Was lesen wir aus historischen oder auch aktuellen Bildern heraus? Welches Vorwissen fließt in Wortbedeutungen mit ein? Teilen Sie in LAB 5 Ihre Definitionen von Begriffen in einem Glossar und lassen Sie sich auf Bildbefragungen ein.

Ins Gespräch vertieft? Werkstattgespräche im Sommer

Die Veranstaltungsreihe mit sechs voneinander unabhängigen Terminen bietet Einblicke in die neuen Präsentationen und Ausstellungen im Linden-Museum. In den LindenLABs werden neue Formen musealer Wissensproduktion, Vermittlung und Präsentation initiiert, diskutiert und erprobt. In der Werkstattausstellung „Schwieriges Erbe“ werden die Verbindungslinien des Museums zu kolonialen Strukturen und deren Auswirkungen bis in die Gegenwart thematisiert.

Ihr Mitwirken ist gefragt, denn nach Einführungen in die Fokusthemen möchten wir gemeinsam diskutieren, Ideen sammeln, Leerstellen aufdecken oder auch kreative Zugangsweisen erproben.