Hintergründig

Werner Dorsch ist ein Meister der konkreten Kunst. Seine Arbeiten sind ausschließlich aus plastischen Elementen konstruiert, also aus Flächen und Linien, in denen er zusätzlich mit Farbsymbolik spielt.

Zeigt sein Zauberstab nach oben und der Blick folgt dieser Aufforderung, so wird er unvermittelt in die Tiefe geleitet und die Frage stellt sich, wo ist die Bruchkante zu dieser Umkehr.

Hat man festgestellt, dass es sich auf einem Bild um drei Objekte handelt, muss man sofort korrigieren, da sich von der Basis her die Gruppe als eine 4er Einheit entpuppt. Und wieder sucht man, wie und wo ist diese Umwandlung geschehen. Gerne platziert er auch ein Rotes Farbfeld als zusätzlichen „eye catcher“ in seinen Werken.

Den Werken von Elisabeth Gebhardt sieht man deren Lust am Fabulieren an. Dabei ordnet und sortiert sie streng alle Bildelemente. Sie versteht zu überraschen, wenn sie z.B. das Hauptthema erst am Ende eines aufgeklappten Leporellos präsentiert. Zeitkritische Aspekte finden dort ihren Eingang. Analysieren und Interpretieren machen die Montagebilder zu Hölderlingedichten zu einer intellektuellen Herausforderung. Und wieder spielt sie hingebungsvoll mit Schrauben und Nägeln und zeigt, dass sich diese technischen Gerätschaften selbst bei sensibelsten Themen dem Willen der gestaltenden Künstlerin unterordnen können. In der plastischen Gestaltung, dem Genre, dem sie sich hauptsächlich verschrieben hat, lässt sie sich auf fantasievolle Verwandlungen ein und taucht gerne in Mythen ab. Ihre Köpfe lassen erahnen, dass diese permanent verändert wurden bis alles angedeutet ist: Melancholie, Ironie, Nachdenklichkeit und Verletzbarkeit.