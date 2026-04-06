Noch vor zwei, drei Jahren waren Hinterlandgang aus Demmin in Vorpommern kaum über die Grenzen ihres Landkreises hinaus bekannt.

Mittlerweile kennt man ihren Namen von den Alpen bis hoch nach Nordfriesland. Hinterlandgang gelingt sehr deutlich herauszustechen. Ihr positiver Vibe ist unverkennbar. Albert und Pablo kommen aus einer Gegend mit großen Problemen. Von ihrem Leben dort handeln ihre Texte. Albert und Pablo reflektieren ihren Alltag, formulieren Hoffnungen und Sorgen und schaffen es Probleme sehr klar zu benennen, ohne in klischeehafte Parolen oder politische Phrasen zu verfallen. Sie erzählen Geschichten, von Freundschaft und Euphorie, aber auch von großer Traurigkeit und bitterer Realität.

Die Kraft, trotz aller schwierigen Momente, trotzdem ein positives, aufgeschlossenes und sensibles Gefühl zur Welt und zu den Mitmenschen zu behalten, verkörpern wenige so glaubwürdig wie sie. Das liegt nicht zuletzt an ihren Aktivitäten wie dem “100 Tage Sommer“, der “Tour de Ost” oder ihrem Engagement für Menschen am Rand der Gesellschaft.

Hinterlandgang haben sich schnell ihr eigenes Publikum quer durch alle Szenen und Altersklassen erspielt. Das ist vielleicht nicht einmalig, aber trotzdem sehr besonders. Anfang Januar veröffentlichten sie ihr Album „Vielleicht wird alles gut“ und landeten damit in den Top Ten der deutschen Charts.