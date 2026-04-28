Nach der Familiensaga von Joseph Roth · 15+.

Mendel Singer ist ein armer Dorflehrer, aber der gläubige Jude ist zufrieden mit dem, was Gott ihm gegeben hat: Er hat eine liebe Ehefrau, zwei Söhne und eine Tochter. Nur sein jüngstes Kind, Menuchim, spricht kein Wort. Trotzdem hadert Singer nicht. Auch nicht, als der eine Sohn zum Militär geht, der andere nach Amerika desertiert und die Tochter auf Abwege gerät. Erst als die Familie nach Amerika flieht und das behinderte Kind zurücklässt, beginnt Mendels Leidensweg: Beide Söhne fallen, die Mutter stirbt und die Tochter verzweifelt. Der hart geprüfte Singer wendet sich von Gott ab, doch dann geschieht das große Wunder: Der erwachsene Menuchim tritt wieder ins Leben des verlorenen Vaters.

„Hiob“ gilt als Joseph Roths berühmtester Roman. Er stellt den leidensfähigen Menschen ins Zentrum, der wie die alttestamentarische Figur alle Lebensprüfungen erduldet und schließlich Gnade erfährt.