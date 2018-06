Hip Hop Ain‘t Dead - Coastin‘

Oldschool & Newschool Hip Hop, R&B, Funk, Soul, Urban - Am 07.07.18 switchen wir von Coast 2 Coast mit den besten Summer Anthems die der Hip Hop uns gegeben hat und noch vielem mehr! The Boys are back in Town und deswegen drehen DJ Case & DJ Gorealla an diesem Abend so richtig an den 1210ern! Beyonce und Jay Z machens vor und alle machen mit, "Have you ever seen a Crowd goin‘ Apeshit?!" Ausserdem haben wir wieder verschiedene Live Acts am Start, mit Energie wie Star Trek! Zum musikalischen Ablauf: Oldschool & Newschool Hip Hop, R&B, Funk, Soul und einem Genreübergreifenden Mix aus der facettenreichen Palette der Urban Music - no Gimmicks, no Tricks - all in the mix.

Line-Up: - DJ Gorealla (R.O.C City Deejays/ R.O.C City Ent. Heilbron / Coast2Coast) - DJ Case (R.O.C City Deejays/ R.O.C City Ent. Heilbronn/ Coast2Coast)