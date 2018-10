Hip Hop Ain´t Dead

– Oldschool & Newschool Hip Hop, R&B, Funk, Soul –

Zum musikalischen Ablauf: Oldschool & Newschool Hip Hop, R&B, Funk, Soul und einem Genreübergreifenden Mix aus der facettenreichen Palette der Urban Music – no Gimmicks, no Tricks – all in the Mix.Für alle Hip Hopper, alle Kopfnicker, alle Musikliebhaber, alle Sonderlinge, alle Lebenslustigen, alle Träumer, jung und Junggebliebenen, weiblich oder männlich, die Wert darauf legen dass da DJ‘s und Künstler mit am Start sind, denen es wichtiger ist derbe Musik rüberzuschicken, als sich selbst zu sehr ins Rampenlicht zu rücken.

Line-Up:– Dj Gorealla [R.O.C City Deejays| Coast2Coast] and Friends