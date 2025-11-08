Hip Hop Konzert: OSP, RB zum Jott & DJ Chuck Borris

Freunde des gepflegten Kopfnickens dürfen sich auf diesen besonderen Hip Hop Jam freuen. Bereits im letzten Jahr hat die Crew „OSP“ bestehend aus Onetake, Slize und Philo Philta zusammen mit DJ Chuck Borris den club zum Beben gebracht.

Wortgewandt und mit Tiefgang reimte sich das Würzburger Rap-Dreigestirn in unsere Herzen. Exotische Samples, gepaart mit staubtrockenen Drums werden zu melancholischen Hymnen, welche wiederum durch die gemeinen, aber humorvollen Zeilen der Protagonisten kontrastiert werden.