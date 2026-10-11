Hip-Hop-Tanzkurs für Mädchen*

Der von der 17-jährigen Aleyna Köse angeleitete Kurs findet wöchentlich am Dienstag ab 17:00 Uhr statt und dauert jeweils 1,5 Stunden. Austragungsort ist das casa nostra. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – mitmachen kann jede, die einfach Spaß am Tanzen hat und in entspannter Atmosphäre neue Moves und Menschen kennenlernen möchte. Neben dem Tanzen werden auch Einblicke in die Geschichte und Kultur des Hip-Hop vermittelt. – so lernen die Teilnehmer*innen nicht nur neue Moves, sondern auch die kulturellen Wurzeln und Werte des Hip-Hop kennen.

Egal ob Einsteigerin oder bereits tanzerfahren: Die Hip-Hop-Class bietet Raum, sich kreativ auszudrücken, den eigenen Style zu entwickeln und dabei gleichzeitig fit zu bleiben. Ganz nebenbei entsteht so auch ein neuer Treffpunkt für Mädchen* und junge Frauen* aus der Umgebung.