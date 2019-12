Diesen Winter bieten wir einen vierteiligen Hip-Hop Tanzworkshop in der Villa BarRock an.

An vier Terminen lernst du die Basics des Hip-Hop Tanzes kennen. Dabei wird ein Musikgefühl aufgebaut, wie auch der Groove erlernt. Ziel des Kurses ist es, sich einerseits frei zur Musik bewegen zu können, andererseits aber auch eine Choreografie zu tanzen. Unter Anleitung der erfahrenen Tänzerin Nadin Ciftci lernst du Step by Step deinen Körper zu den Hip-Hop Beats zu bewegen.

Nadin Ciftci tanzt seit 20 Jahren Hip-Hop. Nach der Schule studierte sie Interaction-Design und arbeitete in einer Design-Agentur. Seit September 2019 hat sie sich entschlossen ihr Hobby zum Beruf zum machen und befindet sich derzeit in der Ausbildung zur "Staatlich anerkannte/r Tanzpädagogin/e mit Zusatz Kulturmanagement" an der Tanzakademie Minkov.

Der Workshop findet an vier aufeinanderfolgenden Donnerstagen jeweils von 18:00-19:30 Uhr in der der Villa BarRock statt. Starttermin ist der 21. November 2019. Die Teilnahme ist kostenlos. Es ist auch möglich, nur einzelne Termine zu besuchen. Mitzubringen: Bequeme Sportkleidung

Vor dem Workshop könnt ihr bereits ab 16 Uhr zum offenen Treff von Connect Ludwigsburg in der Villa BarRock kommen. Hier habt ihr die Gelegenheit, bei einer Runde Kicker, Darts oder Tischtennis neue Leute kennen zu lernen.