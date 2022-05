Jeden Mittwoch (außer in den Ferien) findet im Mehrgenerationenhaus Linde, das Hiphop Café statt. Wer Interesse an Freestyle Rap, HipHop Musik und Grafitti hat, darf sich hier gerne wohlfühlen. Von Grafitti-Markern bis hin zu erfahrenen Künstlern, gibt es alles was man benötigt, um selber kreativ zu werden!