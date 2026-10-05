× Erweitern Denise Claus

Singer/Songwriter, Producer und Komponist NOĪAN und Pianistin, Autorin und Komponistin Annette Hölzl präsentieren den Groove der Geschichte: Warum ein Papst die Rockmusik erfand.

Im Konzert HipHop meets Classic werden die Grenzen zwischen Stilen und Genres von Annette Hölzl und NOĪAN aufgehoben. Die Live-Performance ist eine faszinierende, amüsante, verblüffende, groovende musikalische Zeitreise.

Annette Hölzl greift als Mrs. Holmes der Musikgeschichte mit Klassik, Boogie-Woogie, Blues, Rock und Funk in die Tasten und erzählt ebenso intelligent wie emotional Musikgeschichte(n).

Producer und Singer/Songwriter NOĪAN schreibt bewegende leidenschaftliche Songtexte über alle Facetten des Lebens. Mal hart, mal poetisch immer berührend und mit klarer Haltung. Er spürt die Kraft der Musik, Menschen zu bewegen und Gesellschaften zu verändern und ist ein Teil davon. In unserer Performance liefert er als Dr. Watson mit HipHop, Rap, Loops, Beats, Samples, Sounds und ebenfalls Moderation den Beweis, wie wunderbar sich Klassik und Moderne, Stile und Genres, Jung und Alt ergänzen und inspirieren können.

Die Beiden ermitteln, überführen, entdecken, verfolgen und fusionieren ebenso humorvoll wie provokativ und natürlich fundiert recherchiert:

Was hat Pythagoras mit dem Liebestraum von Franz Liszt zu tun? Warum hat ein Papst im 14. Jahrhundert die Rockmusik erfunden? Was verbindet J.S. Bach mit Rap? Was haben Gustav Mahler, Star Trek und HipHop gemeinsam? Und macht die KI-Künstler bald überflüssig?

In ihren gemeinsamen Kompositionen verbinden sich Klaviersound, Loops, Beats, Pad Controller, Sprache und Gesang, alles live performt. Zwischendurch greifen sie - zum Beispiel zu einem Loop aus der Antike - auch mal 4-händig in die Tasten.

HipHop meets Classic ist ein musikalischer Brückenschlag, der die Geschichte und Entwicklung der Musik und der Musiker auf mitreißende und unkonventionelle Weise erfahrbar macht. NOĪAN und Annette Hölzl bauen Brücken zwischen Jahrhunderten und Genres, Menschen und Musikstilen. Ihre Performance hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal: Es gibt in Deutschland außer NOĪAN keinen Rapper, der den Mut hat, mit seiner Mutter - auf Augenhöhe! - HipHop zu machen.

Für Ihr leibliches Wohl ist mit köstlichen Speisen und erfrischenden Getränken sorgt die Klasse 4C der Schule Schrozberg.