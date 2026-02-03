Hiraes (Support: Nopreachers, Chasing Fear)

Mit den ehemaligen Mitgliedern von DAWN OF DISEASE und CRITICAL MESS – melden sich HIRAES mit ihrem heiß erwarteten zweiten Studioalbum zurück! „Dormant“ startet fulminant ins neue Jahr und erscheint am 26. Januar 2024 über Napalm Records. Im Vergleich zu ihrem gefeierten Debütalbum „Solitary“ von 2021 ist sofort hörbar, dass HIRAES nicht nur durch unzählige Live-Auftritte musikalisch gewachsen sind, sondern auch mehr Zeit und Energie in die Weiterentwicklung ihres anspruchsvollen Songwritings und ihrer Produktion investiert und ihren einzigartigen Sound noch weiter ausgebaut haben. Dank des Einsatzes verschiedener Tonarten und Klangelemente klingt „Dormant“ zweifellos frisch, ohne dabei die Nuancen zu verlieren, die ihr erstes Album so erfolgreich bei den Fans gemacht haben.

Bereits mit ihrem ersten Werk schufen HIRAES eine aufregende neue Ära des Melodic Death Metal, basierend auf brutalem Gesang, intensiven Melodien und aggressiven Gitarren. Auf „Dormant“ präsentiert HIRAES ihre Markenzeichen in noch intensiverer Form: von vielseitigem Schlagzeugspiel, eingängigen Riffs und hymnenartigen Melodien bis hin zu fesselnden Klanglandschaften und dem beeindruckenden Gesang von Sängerin Britta. Vom epischen Intro des Album-Openers „Through The Storm“ – das in einen donnernden Melodic-Death-Metal-Angriff mündet – bis hin zu rasanten Krachern wie „We Owe No One“ liefert HIRAES eine wahrhaft vielseitige Albumperformance!