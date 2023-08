Hirschhorner Lichterfest

Zu diesem besonderen Ereignis lädt die Stadt am Jubiläums-Wochenende des 23./24. Septembers Gäste aus nah und fern zum Feiern ein.

Am Lichterfest, das am Samstag, 23. September stattfindet, beteiligen sich 30 Vereine und Organisationen mit originellen Ideen und Aktionen. Beginnend ab 15 Uhr bis fast Mitternacht reihen sich ein Life-Act, eine Aktion oder spektakuläre Show an die andere. Mit Musik, einer großen Auswahl an Speisen und Getränken, einem Feuerwerk sowie vielen Impulsen rund um das Thema Licht wird dies ein einmaliges Erlebnis, das dem 1250-Jahre-Jubiläum in jeder Hinsicht gerecht wird. Zudem werden am nächsten Tag, Sonntag, den 24. September, die Aktivitäten weitergehen. Eingeleitet wird der Tag mit einer ökumenischen Andacht am Neckar. Und im Bürgerhaussaal wird eine große Versteigerung u. a. von einzigarten Kunstwerken stattfinden, die von Kindern der Stadt aus Anlass des Jubiläums geschaffen wurden. Merken Sie sich das Wochenende des 23./24. Septembers vor, die Stadt Hirschhorn freut sich auf Ihren Besuch im Hessischen Neckartal.“