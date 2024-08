Heiß auf Lesen - Bastelaktion

In diesem Jahr gibt es beim Sommerleseclub "Heiß auf Lesen" wieder eine Kreativaufgabe. Jedes Leseclubmitglied kann eine Schuhkartonszene mit Thema „Unterwasserwelt“ basteln. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Hierfür dürfen dann natürlich auch Losabschnitte eingeworfen werden.

Wer nicht alleine basteln möchte, ist herzlich zum gemeinsamen Basteln in die Stadtbibliothek Ditzingen eingeladen. Bitte bringe alle Bastelmaterialien, die du für deine Unterwasserwelt brauchst, z.B. Muscheln, Kleber, Stifte, Schere etc., selbst mit.

Anmeldung in der Stadtbibliothek Ditzingen, per E-Mail an stadtbibliothek@ditzingen.de oder telefonisch unter 07156/164324.