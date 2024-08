Die SG RDer Tipp Kick Club 1971 Hirschlanden lädt ein zum 41.Glemsgau-Pokalturnier (Samstag) und zum großen Spieltag der deutschen Tipp-Kick Szene. Zum Traditionsturnier des TKC 71 werden ca. 60 Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet. Die Bundesligaprofis des Gastgebers gehen natürlich als Favoriten an den Start. Richtig spannend dürfte es ab 16:00 Uhr werden, wenn die Endrunde qualifizierten Teilnehmer beginnt.

Am Sonntag findet ab 09.30 Uhr ein Ligaspieltag des Deutschen Tipp Kick Verbandes statt. Der TKC 71 ist Gastgeber in allen drei Ligen. Die Bundesligamannschaft trifft auf die TFB 77 Drispenstedt und die Flinken Finger Bruck. Die "Zweite" tritt in der 2.Bundesliga Südwest gegen die Teams OTC Amberg und der SG Rheinland Düsseldorf an. Die "Dritte" trifft in der Regionalliga auf die Headbangers aus Balingen, Leppard United aus der Schweiz. Für spannende Spiele in der Karl Koch Halle ist gesorgt. 10 Mannschaften werden für eine stimmungsvolle Athmosphäre sorgen, Tipp Kick der Spitzenklasse in Hirschlanden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!