Musik zur Marktzeit XIII

SOUVENIRS

Von Prag über Wien nach New York – das Onyx Klavierduo kombiniert in diesem Programm musikalische Souvenirs aus drei unterschiedlichen Ländern zu einem farbenreichen Gesamtbild: Das Konzert wird eröffnet von Dvoráks abwechslungsreichen „Legenden“, die schwungvolle Tänze mit poetischen Melodien kombinieren. Im Zentrum des Programms steht Franz Schuberts monumentale Fantasie in f-Moll: Entstanden in seinem letzten Lebensjahr, ist sie eines seiner berühmtesten Werke und entfaltet ein enormes emotionales Spektrum. Den Abschluss bilden die selten gespielten „Souvenirs“ von Barber, in denen er sich an seine Jugendzeit zurückerinnert: Farbenprächtig, virtuos und voll von eingängigen Melodien und mitreißenden Rhythmen.

Das ausführende Onyx Klavierduo mit Marie-Thérèse Zahnlecker und Jonas Gleim an den Tasten wird von der Presse für sein feinsinniges Gespür für Klangfarben, technisch glasklare Raffinesse und die bedingungslose Verschmelzung der zwei Musiker an ihrem Instrument gelobt. Ob an zwei Flügeln oder vierhändig an einem Instrument – ihre Interpretationen stellen stets die gemeinsame Durchdringung der Musik in den Mittelpunkt. Die Lust am Entdecken, die Neugier und die unendliche Freude am gemeinsamen Musizieren sind charakteristisch für das junge Duo.