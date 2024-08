Museumsdampfzug FEURIGER ELIAS

Vorbereitet werden 3 Fahrten des Museumsdampfzuges FEURIGER ELIAS auf der Strohgäubahn von dessen Heimat im Bahnhof Weissach im Heckengäu zum S-Bahnhof Korntal im Strohgäu und zurück mit Halt im Bahnhof Heimerdingen, Abfahrtszeiten Richtung Korntal um 10:00, 14:00 und 17:00 Uhr und Richtung Weissach um 12:02, 16:02 und 19:02 Uhr. BITTE Vor dem Weg zum Bahnhof unter www.ges-ev.de nachschauen, ob evtl. aktuelle Änderungsnachrichten vorliegen! Im Zug gelten nur Billette des Veranstalters – die auch im Zug gekauft werden können - und keine ÖPNV-Tickets. Die Internetseite informiert über Fahrpreise, genaue Fahrpläne und bietet einen Online-Fahrkarten-Kauf an. Am Tag des Offenen Denkmals präsentiert der FEURIGE ELIAS in Weissach seinen im Denkmalbuch des Landes Baden-Württemberg eingetragenen Zug der ehemaligen Hohenzollerischen Landesbahn.