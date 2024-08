Vernissage.Martina Holler - ENKAUSTIK - KUNST FÜR DIE EWIGKEIT

egio15 - Kunst und Künstler aus der Region

Martina Holler, geboren 1963 in Stuttgart, hat 2013 die uralte Maltechnik der „Enkaustik“ für sich entdeckt und seither zahlreiche Kurse an der Enkaustik-Akademie in Weilheim/Teck bei Monika Romer sowie drei Malreisen an den Chiemsee durchgeführt. Zwischenzeitlich hat sie die Weiterbildung als Kursleiterin in dieser Technik erfolgreich abgeschlossen.

Ihre Werke wurden schon in unterschiedlichen öffentlichen Einrichtungen ausgestellt. Seit zwei Jahren ist sie auch mit zwei Kollegen auf verschiedenen Kunsthandwerkermärkten im ganzen Landkreis unterwegs.

Der Begriff „Enkaustik“ stammt aus dem griechischen und bedeutet soviel wie „einbrennen“.

Diese Maltechnik ist deutlich älter (ca. 3000 Jahre) als die Ölmalerei. Beispiele sind die Wandmalereien in Ägypten, Pompeji und in der griechischen Antike. Heutzutage wird farbiges Wachs auf einem Maleisen aufgeschmolzen und auf speziellem Papier, Leinwand und vielen anderen Materialien aufgetragen. Weitere Hilfsmittel, wie Heißluftfön, PEN , Spachtel, Kratzwerkzeuge usw. kommen ebenfalls zum Einsatz.

Die Ausstellung ist bis 09.11.2024 zu allen Veranstaltungen und dienstags während des Cafébetriebes von 15 bis 17 Uhr oder auch am Wochenende nach Vereinbarung unter martinaholler@arcor.de zu besichtigen.