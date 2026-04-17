Nach 5 ausverkauften Shows im letzten Jahr gehen David Jokerst und Victor Söll von His2Go mit einem neuen spannenden Fall aus der Geschichte wieder auf Tour.

Ausgehend von überraschenden Fragen und cleveren Hypothesen führen euch die beiden Historiker durch faszinierende, einzigartige und manchmal herrlich skurrile Momente der Weltgeschichte. Vorwissen wird getestet, Thesen werden zerpflückt und historische Gewissheiten geraten ins Wanken. Zwischen klugen Einordnungen, unerwarteten Wendungen und einem gemeinsamen Drink zeigen David und Victor, dass Geschichte alles andere als trocken ist – sondern lebendig, unterhaltsam und voller menschlicher Abgründe.