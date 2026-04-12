Hischaboggl (Support: Rockoholic/Sprachrohr)

Rockoholic aus Ehingen sind seit 2004 die Pioniere des „Swabian Ägglcore“ – einer explosiven Mischung aus Punk, Hardcore, Rap und gnadenloser schwäbischer Mundart, die perfekt zu ihrer Philosophie passt: Ägglhaft & Overgeil. Die fünfköpfige Band liefert selbstironische Party-Hymnen, die Exzesse nicht aussparen und musikalisch gegen die Arschlöcher dieser Welt austeilen. Mit zwei Sängern garantieren ROCKOHOLIC eine hoch-energetische Live-Show, deren einziges Ziel es ist, eine ägglhafte und overgeile Party mit ihren Fans.

Hischaboggl, das ist kein langweiliger Bandname, sondern ein lokaler schwäbischer Begriff für ein Hefeteigmännchen. Und bei so einem verkackten Bandnamen landet man, wenn man den Ernst des Lebens mal ordentlich in die Güllegrube kippt! Die fünf Musiker aus dem Raum Geislingen/Göppingen werden euch mit einer Mischung aus allem, was sich so in der musikalischen „Gruuschtschublad“ findet, ordentlich einheizen.

Sprachrohr, das ist geballte Deutsch-Metal Energie aus Augsburg. Der Sound der fünfköpfigen Truppe ist eine ganz eigene, kraftvolle Fusion aus Deutsch-Punk, Deutsch-Rock und Metal. Sprachrohr steht für fesselnde Riffs, eingängige Melodien, anspruchsvolle Drums, eine markante Stimme und vor allem für eine mitreißende Live-Performance. Im Raum Schwaben und Südbayern kennt man Sprachrohr von lokalen Events & Festivals sowie durch ihren Fansong „Liebe zum Verein“, den sie für den Augsburger Eishockey-Verein AEV geschaffen haben.