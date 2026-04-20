Hispanova Rítmica – Tapasabend & Musik

Bürgerhaus Botnang Griegstraße 18, 70195 Stuttgart

Maria López (Gesang) und Christoph Müller (Gitarre) entführen das Publikum in die Klangwelt des südamerikanischen und iberischen Lebensgefühls.

Gemeinsam mit Alexandra Funk (Kontrabass) sowie Wolf Berger & Gudrun Malthaner‑Berger (Percussion & Akkordeon) entsteht ein Abend voller Rhythmus, Wärme und Ausdruckskraft.

Dazu gibt es leckere Tapas, die perfekt zur Musik passen – ein Abend zum Genießen, Lauschen und Verweilen.

Info

Bürgerhaus Botnang Griegstraße 18, 70195 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
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