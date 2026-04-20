Hispanova Rítmica – Tapasabend & Musik

Maria López (Gesang) und Christoph Müller (Gitarre) entführen das Publikum in die Klangwelt des südamerikanischen und iberischen Lebensgefühls.

Gemeinsam mit Alexandra Funk (Kontrabass) sowie Wolf Berger & Gudrun Malthaner‑Berger (Percussion & Akkordeon) entsteht ein Abend voller Rhythmus, Wärme und Ausdruckskraft.

Dazu gibt es leckere Tapas, die perfekt zur Musik passen – ein Abend zum Genießen, Lauschen und Verweilen.