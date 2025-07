HISS • Überall Daheim 2025 | Schwaneninsel Sommer Open-Air

Am 1. August 2025 steht das Kulturhaus Schwanen ganz im Zeichen von Bauch, Beinen und Hirn: HISS, die fünfköpfige Kultband, lädt zum Sommer Open-Air auf der Schwaneninsel. Mit einer unvergleichlichen Mischung aus Polka, Rock’n’Roll, Texas-Tango und Taiga-Twist verspricht der Abend musikalische Abenteuer zwischen Schmutz und Schmalz.

Sie haben hunderttausende Meilen zurückgelegt, reisten erster und dritter Klasse, in Sonderzügen und auf Seelenverkäufern. Sie traten in Kneipen und Kirchen auf, in Sälen

und Spelunken, auf Hochzeiten und Beerdigungen. In aller Welt spielten sie wilde Weisen und bedächtige Balladen. Sie zechten in Zaragoza, feierten in Fort Worth und kämpften in Casablanca. Sie schliefen in Grand Hotels und Absteigen, in Hängematten und Wasserbetten, auf Daunen und auf Stroh. Sie stritten und versöhnten sich, glaubten sich verloren, doch fanden auch in der Fremde immer wieder nach Hause und zu sich selbst.

Frontmann Stefan Hiss schafft es bei jedem Konzert, das Publikum mit seiner charismatischen und humorvollen Art in den Bann zu ziehen. Ihre rabenschwarzen, ironisch-zynischen Texte, gepaart mit eingängigen Melodien, machen jedes HISS-Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Mit über 2798 Konzerten weltweit und einer treuen Fangemeinde, die sie von Zaragoza bis Casablanca begleitet hat, überzeugt die Band seit über 25 Jahren mit ihrer einzigartigen Mischung aus Walzer, Blues, Folk und Ska.

Dabei würzen sie ihre Musik spielerisch mit irischen, arabischen, Country- und Latin-Einflüssen – immer gewürzt mit einer ordentlichen Prise Humor und Selbstironie.