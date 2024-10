HISS

Auf Einladung des Kulturlabors kommt HISS am 19.10.2024 in das Depot 15/7.

HISS haben hunderttausende Meilen zurückgelegt, reisten 1. und 3. Klasse,

in Sonderzügen und auf Seelenverkäufern. Sie traten in Kneipen und Kirchen auf, in Sälen und Spelunken, auf Hochzeiten und Beerdigungen. In aller Welt spielten sie wilde Weisen und bedächtige Balladen. Sie zechten in Zaragoza, feierten in Fort Worth und kämpften in Casablanca. Sie schliefen in Grand Hotels und Absteigen,

in Hängematten und Wasserbetten, auf Daunen und auf Stroh.

Sie stritten und versöhnten sich, glaubten sich verloren, doch fanden auch in der Fremde immer wieder nach Hause und zu sich selbst. Heute - nach 2798 Konzerten, 9 Platten und zahllosen Preisen - erfreut ihre kühne Mischung aus Walzer und Blues, Folk und Ska, Polka und Roll noch immer die Fans und das Feuilleton.

Die Musik von HISS ist noch immer frisch, ihre Auftritte sind noch immer voller Kraft und ihre Texte eine Liebeserklärung an den Humor und das Leben.

Ein Konzertabend mit HISS bietet…

⚓ Musik für die menschlichen Problemzonen: Bauch, Beine, Hirn.

⚓ Ein Konzertabend im Spannungsfeld zwischen Polka und Rock’n’Roll, Taiga-Twist und Texas-Tango, zwischen Schmutz und Schmalz.

⚓ Die Band baut spielerisch und ungezwungen irische und arabische Melodien ein, würzt die Polka mit Country, Rockabilly, Latin, Walzer und Blues.

⚓ Rasante wie zugleich hintersinnige Tonkost.

⚓ Die Band überzeugt nicht nur musikalisch: Frontmann Stefan Hiss schaffte es auch, das Publikum mit Humor und Selbstironie in seinen Bann zu ziehen.

⚓ Trübsinn bläst keiner beim HISS-Konzert.

⚓ Zum Bandimage von Outlaws und Vagabunden gesellen sich die rabenschwarzen, ironisch-zynischen Texte der Songs.

⚓ HISS sorgt auch im 28. Jahr für gute Laune, zuckende Körper und leuchtende Augen.

⚓ HISS bewegt sich durch das Unterholz traditioneller Musikstile in souveräner Manier und mit großer musikalischer Meisterschaft.

https://www.hiss.net/

Vorverkaufsstellen:

Buchhandlung Greif, Eberbach

Zur Bohne, Eberbach

Tourist-Info im Rathaus Eberbach

Eintrittspreise:

Vorverkauf: 22,-- €

Abendkasse: 24,-- €