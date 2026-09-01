HISS - KULT on Tour zu Gast in Adolzhausen

Seit 1995 ist die Kapelle HISS nun unterwegs und auch in der Festhalle Adolzhausen waren sie damals zu hören und im 30. Jubiläumsjahr kehren die Legenden zurück in ihr altes Revier.

Als der Ätna und der Eyjafjallajökull ausbrachen, als Jahrhundertfluten große Schäden verursachten, hat sie uns aufgemuntert und getröstet. Nach der Niederlage Deutschlands gegen Kroatien im Viertelfinale der Fußball-

WM 1998, in der Finanzkrise, nach der Atomkatastrophe von Fukushima und während vieler Epidemien half sie uns, die Übersicht zu bewahren und die Dinge einzuordnen.

Seit 1995 liefern HISS lyrische Lebenshilfe für alle Lagen des Daseins, den Rhythmus für ausgelassene Tanzabende, den Soundtrack zu unserem Alltag. Und das, ohne viel zu fordern:

Tosender Applaus, etwas Wein, eine Brotzeit und ein paar Münzen sind ihnen Lohn genug.

»Für eine Handvoll Cent« ist daher auch der passende Titel für diesen Tonträger zum 30. Jahr ihres Bestehens. Wir hören Lieder voller Kraft, Witz und Lebenserfahrung über

die ewigen Themen Liebe, Sucht, Fernreisen und das Wetter in der weltweit einmaligen Mischung aus Polka und Rock’n’Roll, Tex-Mex und Balkan-Blues, Ska und Country, aus

Schmutz und Schmalz.