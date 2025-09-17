Hiss - Polka für die Welt

Die 1995 von Stefan Hiss gegründete Band wird 30 Jahre alt! Die wilde Mischung aus Folk und Ska, aus Walzer und Blues, aus Polka und Roll sorgt für tierisch gute Laune! Mag den Musikern auch die Zeit schon die ein oder andere Furche in die Gesichter gezogen haben, die Musik von HISS klingt frisch wie eh und je. Auftritte von HISS sind voller Kraft, und ihre Texte eine Liebeserklärung an den Humor und an das Leben. Sie lassen Bewährtes und Neues erklingen, Tanzbares und Nachdenkliches, Leises und Lautes, Langsames, Schnelles und sehr Schnelles. Hoch die Tassen!

Das Konzert findet auf der Open Air-Bühne vor der Barbara-Künkelin-Halle statt.

Einlass ist ab 17:00 Uhr

Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Die Veranstaltung findet auch bei schlechtem Wetter statt.