HISS „Südsee, Sehnsucht und Skorbut“

Beim Konzert auf dem Marktplatz präsentiert die Band rund um den charismatischen Frontmann Stefan Hiss (Gesang, Akkordeon) in erster Linie ihr aktuell achtes Album, welches sie der Seefahrt gewidmet haben. Sie erzählen uns von ihren unglaublichen Erlebnissen auf den Meeren und in den Häfen, von der harten Arbeit an Deck und im Maschinenraum, von der Nützlichkeit des Rums, von Schiffbruch, Abschied und Heimkehr. Wir hören zeitgemäße Seemannslieder, Piraten-Polkas, Südsee-Ska, Tiefsee-Tango und werden dabei vielleicht auch selbst so seefest, sturmerprobt und stark wie HISS.

Präsentiert von: HGV Balingen

Durchgängiges Speisenangebot an allen Tagen:

Eventcatering Högerle: Pommes, Wurst / Currywurst, Steak- und Schnitzelwecken

Eventcatering Högerle: herzhafte und süße Crêpes

Die Foodtrucker: Holzofenburger, Wurst im Brotteig, Dinnele in verschiedenen Variationen

zusätzlich vom 7.- 9. August:

Die Foodtrucker: verschiedene Burgervariationen, wechselnde Tagesgerichte

Kaiser´s Schlemmerwägele: schwäbische Küche, verschiedene Maultaschenvariationen

Streetfood-CaSa: verschiedene Burgervariationen

Das Speise- und Getränkeangebot steht Ihnen jeden Tag spätestens ab 18.00 Uhr zur Verfügung. Aus Rücksicht auf die Anwohner, endet der Ausschank um spätestens 23.00 Uhr.