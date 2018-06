× Erweitern Hiss

Im Rahmen des 60jährigen Hafen-Jubiläums finden am dritten Juli-Wochenende mehrere Veranstaltungen auf dem Gelände des Stuttgarter Hafens statt. Passend zum Anlass gibt am 19. Juli die Band HISS die Songs ihres neusten Albums „Südsee, Sehnsucht & Skorbut“ auf der Wasserbühne zum Besten. Unter dem Dach der Halle 36 kann das Pubikum direkt am am Mittelkai 16 den Seemannsliedern lauschen.

Es ist erstaunlich, dass HISS auf den unzähligen Konzerten der letzten Jahrzehnte kaum von ihren Abenteuern auf hoher See berichteten. Dabei trotzten sie Tsunamis und Taifunen, der sengenden Sonne des Südens und dem erbarmungslosen Eismeer und überstanden gefährliche Begegnungen mit Haien, Schmugglern und Korsaren.

Sie zechten und sangen in Cartagena und Wladiwostok,in Kapstadt und Shanghai. Auf ihrem achten Album erzählen uns HISS endlich von ihren unglaublichen Erlebnis- sen auf den Meeren und in den Häfen, von der harten Arbeit an Deck und im Maschinenraum, von der Nützlichkeit des Rums, von Schiffbruch, Abschied und Heimkehr. Wir hören zeitgemäße Seemannslieder, Piraten-Polkas, Südsee- Ska, Tiefsee-Tango und werden dabei vielleicht selbst so seefest, sturmerprobt und stark wie HISS.

Aktuelles Album: Das Gesetz der Prärie

Neues Album: Südsee, Sehnsucht & Skorbut

www.hiss.net

Eine Open-Air Veranstaltung im Rahmen des 60jährigen Hafen-Jubiläums.

Veranstaltungsort:

Hafen Stuttgart, Am Mittelkai 16, 70327 Stuttgart

Vorverkauf:

In der Rosenau oder bei Reservix, Kartentelefon 01806 - 700733