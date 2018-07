Historie und Häppchen

Unser Weg führt uns vom barocken Schlosshof durch die Ludwigsburger Innenstadt zu verschiedenen traditionsreichen Gastronomiebetrieben, die in der Ludwigsburger Stadtgeschichte fest verankert sind.

An jeder Station erwarten uns kulinarische Köstlichkeiten und interessante Anekdoten aus den familiengeführten Betrieben. Uns wird die Kunst des Brezelbackens demonstriert, wobei süße und salzige Kostproben nicht fehlen dürfen. Im ältesten Bio-Laden Süddeutschlands begeben wir uns auf eine Zeitreise in die Siebziger Jahre. Auch Wild- und Fisch-Häppchen können wir genießen, bevor unsere kulinarische Reise in einer urigen Weinstube endet.

Anmeldung erforderlich (mind. 10, max. 20 Teilnehmer)

Gästeführer: Kerstin Bamler

Treffpunkt: Brunnen im Mittleren Schlosshof

Dauer: ca. 2,5 Stunden

Bitte beachten Sie: Diese Führung ist nicht geeignet für Personen mit Gluten-Unverträglichkeit, Laktose-Intoleranz und veganer Ernährung. Vegetarische Häppchen sind möglich, sofern Sie diesen Wunsch bereits bei der Anmeldung in der Tourist Information mitteilen.