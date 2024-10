Historienspektakel - Vaihingen an der Enz um 1850

Lassen Sie sich überraschen…

Der Verein KOvaRi e.V. organisiert am 9. und 10 Nov. 2024 eine Veranstaltung für jung und alt. Die Zeit wird auf das Jahr um 1850 zurückgedreht und alle Besucher*innen werden in den Bann der guten alten Zeit gezogen. In winterlicher Atmosphäre mit Feuerkörben, heißen Getränken und Speisen, wird das Historienspektakel in den Straßen rund um den Marktplatz nachgespielt. Das Zentrum Vaihingens wird zu einer einzigartigen Bühne. Darstellerinnen und Darsteller tragen prächtige Kostüme, entsprechend ihres Berufsstandes oder ihres Gesellschaftsstandes. In oder an verschiedenen Gebäuden werden Bühnen für kulturelle Vorführungen eingerichtet. Historische Marktstände runden das phantastische Angebot ab.