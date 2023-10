Den Abschluss der Neckar-Odenwald-Tage bildet am Freitag, 17. November um 14 Uhr der Historikertag im Pfarrsaal St. Laurentius.

Die heimatgeschichtliche Veranstaltung ist bereits seit 1982 ein fester Bestandteil im Terminkalender von Historikern und Heimatforschern. Übergreifendes Thema der diesjährigen Tagung wird die Verkehrsgeschichte im Elz-Neckar-Raum sein. Der erste Vortrag wird sich mit der Geschichte der Schifffahrt auf dem Neckar befassen und einen Vergleich zur Entwicklung des Bahnverkehrs ziehen. Das nie umgesetzte, aber bis heute nachwirkende Fernstraßenprojekt „Odenwaldautobahn“ der 1960er und 1970er Jahre ist Thema des zweiten Referats.

Im Anschluss sind Führungen in den Obrigheimer Kirchen geplant. Die Anmeldung erfolgt über Kreisarchivar Alexander Rantasa per Telefon 06261/84-1102 oder per E-Mail unter alexander.rantasa@neckar-odenwald-kreis.de.