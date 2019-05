Historische Führung durch Oeffingen zum Musikfest

Andreas Pfeiffer vom Heimatverein Oeffingen 1999 e. V. führt im Nachtwächter-Gewand durch das historische Oeffingen.

Die Führung mit vielen Anekdoten aus alten Tagen beginnt am alten Kirchturm der Christus König-Kirche und führt über den alten Friedhof mit dem Frisoni-Denkmal durch das historische Oeffingen, vorbei an der Vogtei über den Klosterplatz in den ehemaligen Klosterkeller des Franziskanerklosters. Die Führung endet beim Schlössle mit seinem Türmle, dem ehemaligen Ortsgefängnis. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, die Führung beim Musikfest des Musikverein Oeffingen e. V. ausklingen zu lassen. Bitte anmelden. Bitte zwei Tage vor der Veranstaltung im i-Punkt nachfragen, ob die Führung stattfindet.