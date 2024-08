Historische Gefechtsdarstellung - Kanonendonner im Taubertal

Ein „echter Knalleffekt“ erwartet die Besucher beim „Kanonendonner“ an der Eiswiese im Taubertal bei Rothenburg ob der Tauber: Ab 14 Uhr wird dort ein Gefecht aus dem 30jährigen Krieg mit ca. 200 Protagonisten und zwölf Gastgruppen nachgestellt.

Choreografiert und organisiert wird das circa zweistündige Gefecht von Christoph Korwitz von der Gruppierung „Die Freien Reichsstädter zu Rothenburg o.d. Tauber e.V.“. Tickets sind ab 1. Juli unter reservix.de und in der Tourist Information am Marktplatz erhältlich. Für Erwachsene kostet der Zuschauerplatz 5 Euro pro Person, Kinder bis 12 Jahre zahlen zwei Euro. Ein Shuttleservice bringt bei Bedarf die Zuschauer vom Bezoldweg (Berufsschule) zur Barbarossabrücke am Biergarten „Unter den Linden“. Ein Gehörschutz wird empfohlen. Hunde sind auf dem Gelände nicht erlaubt.