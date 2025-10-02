Historische Handschriften lesen

Einführung in die deutsche Kurrentschrift

Staatsarchiv Ludwigsburg Arsenalplatz 3, 71638 Ludwigsburg

Fast jeder Liebhaber historischer Themen sitzt irgendwann vor handschriftlichen Texten, die auf den ersten Blick unlesbar erscheinen. 

Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein waren die meisten Schriftstücke mit der Hand geschrieben, und zwar in "Deutscher Kurrentschrift" oder "Sütterlinschrift". Sandra Rosenbruch, Archivarin beim Landesarchiv Baden-Württemberg, Abteilung Staatsarchiv Ludwigsburg, zeigt in diesem Kurs, wie sich die deutsche Schrift vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert entwickelte. Sie erklärt, wie man sich nach und nach die Eigenheiten einer historischen Handschrift und eines historischen Sprachgebrauchs erarbeitet. Durch gemeinsames Lesen von Texten aus dem 19. und dem frühen 20. Jahrhundert lernen Sie, die erworbenen Techniken umzusetzen. Daneben wird erklärt, wie man Archive benutzt und selbstständig forscht.

Info

Staatsarchiv Ludwigsburg Arsenalplatz 3, 71638 Ludwigsburg
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Historische Handschriften lesen - 2025-10-02 18:30:00 Google Yahoo Kalender - Historische Handschriften lesen - 2025-10-02 18:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Historische Handschriften lesen - 2025-10-02 18:30:00 Outlook iCalendar - Historische Handschriften lesen - 2025-10-02 18:30:00 ical
Google Kalender - Historische Handschriften lesen - 2025-10-09 18:30:00 Google Yahoo Kalender - Historische Handschriften lesen - 2025-10-09 18:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Historische Handschriften lesen - 2025-10-09 18:30:00 Outlook iCalendar - Historische Handschriften lesen - 2025-10-09 18:30:00 ical
Google Kalender - Historische Handschriften lesen - 2025-10-16 18:30:00 Google Yahoo Kalender - Historische Handschriften lesen - 2025-10-16 18:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Historische Handschriften lesen - 2025-10-16 18:30:00 Outlook iCalendar - Historische Handschriften lesen - 2025-10-16 18:30:00 ical
Google Kalender - Historische Handschriften lesen - 2025-10-23 18:30:00 Google Yahoo Kalender - Historische Handschriften lesen - 2025-10-23 18:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Historische Handschriften lesen - 2025-10-23 18:30:00 Outlook iCalendar - Historische Handschriften lesen - 2025-10-23 18:30:00 ical

Tags