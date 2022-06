Historische Innenstadtführung

Ihr Rundgang führt Sie zum Spitalgebäude, dann weiter über den barocken Marktplatz zur romanischen Johanniskirche und zum Heilig-Kreuz-Münster.

Genießen Sie den beeindruckenden Anblick des Heilig-Kreuz-Münsters, der ältesten Hallenkirche Süddeutschlands. Lernen Sie Schwäbisch Gmünd und seine Baustile aus acht Jahrhunderten kennen.

Regelmäßige Stadtführungen finden von Mai bis Oktober jeweils samstags statt und von November bis April jeden 1. Samstag im Monat.

Treffpunkt: jeweils 10.30 Uhr i-Punkt am Marktplatz

Preis pro Person: € 8,- Für Schüler und Studenten € 4,-

Hier geht es zum Online-Buchungsportal

https://www.schwaebisch-gmuend.de/fuehrungen-und-stadtrundgaenge.html#!/e/41f00a2709818631fe49224d85862174

Für Gruppen ist dieser Stadtrundgang auch täglich nach Voranmeldung möglich.

Preis für Gruppen bis max. 25 Personen: € 70,-

Dauer: 1,5 Stunden

Bitte beachten Sie, dass immer die aktuellen Corona-Bestimmungen gelten.

Auch als kunsthistorischer Rundgang buchbar:

Preis für Gruppen bis max. 25 Personen: € 90,-

Dauer: 2 Stunden

Zusätzlich bieten wir zum Abschluss einer jeden gebuchten Stadtführung eine kleine Kostprobe regionaler Weine des Remstals oder wir verwöhnen Ihren Gaumen mit einem Glas Sekt in der VinoTeca in Schwäbisch Gmünd an. Preis auf Anfrage direkt bei der VinoTeca, Tel.: 07171/39666.