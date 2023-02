First Date - Das Musical

Es befasst sich mit der Dating-Thematik des 21. Jahrhunderts, gesellschaftlichen Werten, persönlichen Prägungen, Unsicherheiten und Sehnsüchten. Die Protagonisten Casey und Aaron treffen bei einem Blind Date aufeinander. Durch die Einflüsse ihres sozialen Umfelds und der Medien, stolpern sie auf äußerst amüsante Art und Weise durch das erste Kennenlernen, auf der Suche nach erfüllender Liebe. Das Stück von Austin Winsberg mit Musik und Liedtexten von Alan Zachary und Michael Weiner wurde von Nico Rabenald ins Deutsche übersetzt und basiert auf persönlichen Erfahrungen.

Die Tickets können per Mail via kartenvorverkauf@musicalfactory-gd.de oder per Telefon oder WhatsApp unter 01632223160 bestellt und jeden Samstag zwischen 10.00 und 12.00 Uhr im Schuhhaus Herzer in der Franziskanergasse abgeholt werden.