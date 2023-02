The Whitney Houston Story - One moment in time

Der Kult um die charismatische Entertainerin und Pop-Legende geht weiter! Auch Jahre nach ihrem Tod gehören Whitney Houston und ihr musikalisches Erbe zum Besten, was amerikanische Popmusik jemals hervorgebracht hat. Das Tribute-Event „One Moment In Time“ bietet allen Fans die Gelegenheit, die größten Hits der Pop-Diva noch einmal „live“ zu erleben – ganz so, als stünde Whitney selbst auf der Bühne!

Multimedia und eine originalgetreue Lichtshow machen dieses Tribute schon jetzt zu einem absoluten Highlight des Konzertjahres 2023.

(Please note: This show is not affiliated with the Estate of Whitney Houston)

Tickets erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen sowie beim i-Punkt am Marktplatz, Buchhandlung Schmidt und Ferieninsel Reisebüro. Ermäßigungen möglich!