Von Seeleuten und vor sich hinträumenden Näherinnen

Altersempfehlung: ab 8 Jahre

Tageskasse ab 14 Uhr im Kulturzentrum Prediger

Vorverkauf im i-Punkt am Marktplatz, Telefon (07171) 603-4250

Volkslieder erzählen oft alte Geschichten, in denen man sich doch irgendwie immer noch wiederfindet. Und jedes Land hat seine eigenen Lieder, die singende in die Welt getragen werden. Der Engländer John Rutter (*1945) ist ein noch lebender Komponist, bei dessen Stücken man ganz oft an Filmmusik denken muss und der mit seiner "Suite für Streicher" einfach mal schaut, wie er mit seiner Musiksprache diese Geschichten erzählen kann. Auch hier wird die Philharmonie Schwäbisch Gmünd mit euch gemeinsam Lieder und Rhythmen musizieren und mal genau hingucken, wieso etwas "weich", "schwärmerisch" oder "lustig" klingen kann, wieder moderiert von ihrem Dirigenten Knud Jansen.