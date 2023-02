Will man Tobias Gnacke in eine Schublade stecken, braucht man eine ganze Kommode. Es ist einfach nicht möglich das Multitalent einzu­ordnen. So bewegt sich sein Programm zwischen Comedy, Kabarett und klassischer Unterhaltungs­show. Tobias Gnacke parodiert Prominente, fiktive Charaktere, quatscht aus dem Bauch mit Klapp­maul­puppen und erzählt mit einem Augen­zwinkern aus seinem Leben als Mann und Vater. Dabei wechselt er locker zwischen den unter­schiedlichsten Instrumenten. Eine energie­geladene Show, welche die Zeit vergessen lässt und am Ende eines klar ist: „Egal was das Leben bringt, wer jagt gewinnt“.

Vorverkauf: i-Punkt, Marktplatz 37/1, Tel. 07171 – 603 4250