Musiktheater: "United Dance Company"

Seit mehr als 15 Jahren überzeugt die United Dance Company das Publikum in Schwäbisch Gmünd und ganz Europa. Keine andere Truppe vereint in einer Produktion so viele junge Solisten verschiedenster Nationalitäten. Geschult an den renommierten Häusern, oftmals Preisträger internationaler Wettbewerbe, können unterschiedlichste Tanzstile in vielseitigen Choreographien präsentiert werden. Ziel der Produktionen der United Dance Company ist es, die vielen Facetten des Tanzes und die verschiedenen choreographischen Handschriften zu zeigen. So spannt sich der Bogen vom klassischen Ballett zum Modern Dance, vom Jazz-Tanz zu Musical-Interpretationen, vom sinnlichen Tango zu akrobatischem Breakdance. Jede Produktion überrascht aufs Neue mit innovativen Ideen, mit Frische und Dynamik. Daher begeistern die Aufführungen auch so ein breites Publikum, bieten sie doch klassische Schönheit und Eleganz ebenso wie Expressivität und Witz.