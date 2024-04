Jeff Mezzrow Band (Boston, USA)

Der experimentelle Geist und die rockige Subkultur der 60er Jahre leben in der Musik von Mezz weiter. Ob durch Blues und Soul getränkte Groove Musik oder Rock: Gitarrist, Sänger und Namensgeber der Band Jeff Mezzrow bietet eine lebendige Performance. 2004 ließ er sich in Berlin nieder um mit der Blue Man Group aufzutreten. Die Mezz Show ist ein zutiefst authentisches musikalisches Erlebnis, bei dem sowohl die Hits aus Jeffs bestehendem CD Fundus sowie Songs von seiner bald erscheinenden neuen CD gespielt werden. Punk and Bluesrock Punk mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit und knackigem Sound. Mezzrow kommt mit seiner Band in der Besetzung Guitar, Drums und Bass und mit seiner einzigartigen Stimme.

Als Support kommt die Band Beauty Fools aus dem Raum Stuttgart mit psychedelisch gefärbtem Rock-Pop und leichtfüßigen Hippie Sound auf funkigen Rockpfaden der Musikgeschichte. Sie kommen in der Besetzung Andy Kemmer (Bass, Vocal ), Christoph Berner (Gitarre), Wolfgang Rosner (Drums und Vocal) und Frank Appeal (Gitarre und Vocals).