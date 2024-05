Ellwanger Schlosskonzert mit dem Zephyr-Oktett

Das Zephyr-Oktett wurde 2016 von acht Musikstudierenden gegründet, die damals kurz vor ihrem Abschluss standen und eine Gelegenheit suchten, miteinander hochwertige Kammermusik zu machen. Da die Musizierenden inzwischen in ganz Deutschland verteilt sind und unter anderem in Orchestern wie der Dresdner Philharmonie und dem Staatsorchester Wiesbaden spielen dauerte es nach dem ersten Projekt weitere sechs Jahre, bevor sich das Oktett wieder für ein Projekt zusammenfand. Nun freuen sie sich, dass sie zum Schlosskonzert in Ellwangen mit einem neuen Konzertprogramm wieder zusammen musizieren können.

Im späten 18. Jahrhundert gehörten Bläseroktette (sogenannte Harmoniemusiken) aus je zwei Oboen, Klarinetten, Hörnern und Fagotten zu den beliebtesten Kammermusikbesetzungen überhaupt. Fast alle Residenzstädte verfügten über derartige Ensembles, allein in Wien soll es um 1785 rund 50 derartige Ensembles gegeben haben, und Kaiser Joseph II. unterhielt sogar privat ein eigenes Oktett. So wurden auch Sinfonien und Opern als Hamoniemusik bearbeitet, unter anderem Wolfgang Amadeus Mozarts "Die Zauberflöte". Außerdem erklingen die original für Bläseroktett komponierten Werke von Mozart und Krommer.

Programm:

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenade c-Moll KV 388, “Nachtmusique”

1. Allegro,

2. Andante

3. Minuetto in Canone

4. Allegro

Franz Krommer

Partita Es-Dur op.71

1. Allegro moderato

2. Menuetto: Allegretto

3. Andante (Allegretto)

4. Adagio - La Chasse (Allegro)

Pause

Wolfgang Amadeus Mozart

Hamoniemusik zur Oper "Die Zauberflöte" KV 620 genaue Satzangaben folgen

Oboe: Valentin Krämer, Salvador Ortiz

Klarinette: Maxim Conrad, Adrian Krämer

Fagott: Felix Amrhein, Jonathan Hock

Horn: Lukas Kiergaßner, Frank Orschel