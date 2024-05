50 Jahre NAC

50 Jahre N.A.C.

In wunderbarem Ambiente feiert die legendäre mobile Diskothek N.A.C. ihr 50-jähriges Jubiläum. Dazu werden alle Hits über die Jahre von ABBA bis Zappa zum Tanzen und Genießen angeboten. In guter Tradition von N.A.C. wird „Paradise Death“, eine ganz besondere heimische Band, zusätzlich mit eigenen Titeln einheizen. Für Essen und Trinken wird das Team der KANNE in bewährter Manier sorgen. Eintritt über die Kanne.