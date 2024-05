Die Schwäbisch Haller Unplugged – Formation AcoustasoniXs tritt in der Trio - Urbesetzung auf mit Frank Engel an Akustikgitarre und Reibeisenstimme, Jürgen MAUI Maurer an diversen akustischen Saiteninstrumenten und Backgroundgesang und Steffen Sturm am Schlagzeug. Die Hohenloher werden dem Publikum eine bedacht selektierte Mischung von Rock – und Poptiteln der Musikgeschichte präsentieren. Dabei verstehen es die Musiker immer wieder, das Publikum mit einzubeziehen